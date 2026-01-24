Чи оподатковується участь працівника в семінарі або навчанні за рахунок роботодавця: роз’яснення

Податківці пояснили, у яких випадках ПДФО не нараховується, а коли оплата вважається додатковим благом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавці все частіше направляють працівників на навчання, семінари та конференції — як в Україні, так і за кордоном. Водночас у бізнесу регулярно виникає питання: чи вважаються такі витрати доходом працівника і чи потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Роз’яснення з цього приводу надали у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Навчання працівників: що передбачає закон

Згідно із Законом України «Про професійний розвиток працівників», організація професійного навчання здійснюється роботодавцем з урахуванням потреб власної господарської діяльності.

Закон дозволяє роботодавцям організовувати:

формальне професійне навчання (підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування, спеціалізація), за результатами якого видається документ встановленого зразка;

неформальне професійне навчання — набуття знань і навичок без чітко визначених строків та форм, за згодою працівника і за рахунок роботодавця.

Таке навчання може відбуватися як у самого роботодавця, так і в закладах освіти, на підприємствах або в інших організаціях, у тому числі за кордоном.

Коли витрати на навчання не оподатковуються ПДФО

Податковий кодекс України передбачає, що не включаються до оподатковуваного доходу працівника:

суми, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних закладів вищої або професійно-технічної освіти за навчання, підготовку чи перепідготовку працівника — у межах трикратного розміру мінімальної заробітної плати за кожен місяць навчання;

витрати роботодавця на підвищення кваліфікації або перепідготовку працівника, якщо такі витрати здійснені відповідно до закону.

У 2026 році гранична сума, що не підлягає оподаткуванню, становить 25 941 грн на місяць навчання.

Коли виникає оподатковуваний дохід

Якщо зазначені умови порушено або сума витрат перевищує встановлений ліміт, частина перевищення визнається додатковим благом працівника. У такому разі вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується ПДФО за ставкою 18%.

Семінари та конференції: ключове значення має договір

Окрему увагу податківці звертають на участь працівників у семінарах і конференціях.

За загальним правилом, участь у таких заходах оформлюється як отримання інформаційно-консультаційних послуг на підставі договору з організатором.

І тут вирішальне значення має відповідь на питання: хто є отримувачем послуг за договором.

Якщо отримувач послуг — роботодавець

працівник лише представляє інтереси юридичної особи;

кошти, сплачені роботодавцем за участь у семінарі або конференції, не є доходом працівника;

ПДФО не нараховується.

Якщо отримувач послуг — працівник

навіть якщо оплату здійснює роботодавець;

така оплата вважається додатковим благом працівника;

сума включається до оподатковуваного доходу і оподатковується за ставкою 18%.

Що важливо врахувати роботодавцям

Податківці наголошують: для уникнення податкових ризиків роботодавцям варто уважно:

формулювати умови договорів із організаторами навчання, семінарів і конференцій;

чітко визначати, хто є отримувачем послуг;

документально підтверджувати зв’язок навчання з господарською діяльністю підприємства.

Саме ці нюанси найчастіше стають підставою для донарахувань під час податкових перевірок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.