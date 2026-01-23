  1. В Украине

Налоговая скидка за благотворительность – когда и кому она предоставляется

23:48, 23 января 2026
Граждане, вносившие благотворительные взносы, имеют право на налоговую скидку при условии соблюдения требований законодательства.
Налоговая служба напоминает, что граждане имеют возможность воспользоваться налоговой скидкой, если в течение года они осуществляли расходы на благотворительность.

Налоговая скидка — это документально подтверждённая сумма расходов налогоплательщика за отчётный год, на которую разрешается уменьшить его общий годовой налогооблагаемый доход.

Условия для получения налоговой скидки на благотворительность

Денежные средства или имущество были переданы исключительно неприбыльным организациям, которые:

  • зарегистрированы в Украине;
  • внесены в Реестр неприбыльных организаций на дату передачи средств или имущества.

Скидка предоставляется на сумму расходов, не превышающую 4 % общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика за отчётный год.

Документы, подтверждающие расходы:

  • квитанции, фискальные или товарные чеки, приходные кассовые ордера;
  • копии договоров (при наличии).

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Копии подтверждающих документов подаются вместе с налоговой декларацией. Оригиналы документов не подаются, но хранятся у налогоплательщика в течение срока давности.

По требованию контролирующего органа налогоплательщики обязаны предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы для получения налоговой скидки.

Если перевод осуществлён на личные счета волонтёров, такая сумма не учитывается при предоставлении налоговой скидки. Взносы на специальные счета, например Национального банка Украины или UNITED24, не дают права на скидку, поскольку эти юридические лица не являются неприбыльными организациями.

Налоговая служба советует проверять отображение юридических лиц в соответствующих реестрах при подсчёте расходов, которые могут быть отнесены к налоговой скидке.

С 1 января по 31 декабря 2026 года можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам, понесённым в 2025 году.

налоговая налоги

