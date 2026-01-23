  1. В Україні

Податкова знижка за благодійність — коли і кому вона надається

23:48, 23 січня 2026
Громадяни, які робили благодійні внески, мають право на податкову знижку за умови дотримання вимог законодавства.
Податкова знижка за благодійність — коли і кому вона надається
Податкова служба нагадує, що громадяни мають можливість скористатися податковою знижкою, якщо вони протягом року здійснювали витрати на благодійність. 

Податкова знижка — це документально підтверджена сума витрат платника податку за звітний рік, на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподатковуваний дохід.

Умови для отримання податкової знижки на благодійність

1. Кошти або майно були передані тільки неприбутковим організаціям, які:

- зареєстровані в Україні;

- внесені до Реєстру неприбуткових організацій на дату передачі коштів або майна.

2. Знижка надається на суму витрат, які не перевищують 4 % загального оподатковуваного доходу платника податків за звітний рік.

3. Документи, які підтверджують витрати:

- квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери;

- копії договорів (за наявності).

Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Копії підтверджуючих документів подаються разом з податковою декларацією. Оригінали документів не подаються, але зберігаються у платника протягом строку давності.

На вимогу контролюючого органу, платники мають надати документи, які підтверджують доходи або витрати для податкової знижки.

Якщо переказ зроблено на особисті рахунки волонтерів – така сума не враховується у податковій знижці.  Внески на спеціальні рахунки, наприклад, Національного банку України або UNITED24, не дають права на знижку, оскільки ці юридичні особи не є неприбутковими організаціями.

Податкова радить перевіряти відображення юридичних осіб у відповідних реєстрах під час підрахунку витрат, які можна віднести до податкової знижки.

З 1 січня по 31 грудня 2026 року можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2025 році.

податкова податки

