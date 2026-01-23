  1. В Украине

Могут ли аграрии на четвертой группе предоставлять финансовую помощь: что говорит Налоговый кодекс

19:36, 23 января 2026
Налоговый кодекс не устанавливает ограничений для предоставления возвратной и безвозвратной финансовой помощи плательщиками единого налога четвертой группы.
Могут ли аграрии на четвертой группе предоставлять финансовую помощь: что говорит Налоговый кодекс
Юридические лица — плательщики единого налога четвертой группы имеют право предоставлять финансовую помощь как на возвратной, так и на безвозвратной основе. Такой вывод вытекает из норм Налогового кодекса Украины и официальных разъяснений налоговой службы. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Что считается финансовой помощью

Налоговый кодекс определяет финансовую помощь как средства, предоставленные плательщику налогов на возвратной или безвозвратной основе.

Безвозвратная финансовая помощь — это, в частности:

  • средства, переданные по договорам дарения или без заключения договоров;
  • суммы безнадежной задолженности, возмещенные после ее списания;
  • задолженность, не взысканная после окончания срока исковой давности;
  • кредиты или депозиты без установленного срока возврата (с отдельными исключениями), а также начисленные, но не уплаченные проценты.

Возвратная финансовая помощь — это средства, полученные в пользование по договору без начисления процентов или иной компенсации и с обязательным условием возврата.

Есть ли ограничения для четвертой группы

Плательщики единого налога четвертой группы работают по специальному режиму налогообложения. Объектом налогообложения для них является площадь сельскохозяйственных угодий или земель водного фонда, находящихся в собственности или пользовании агропроизводителя.

В то же время Налоговый кодекс не содержит никаких запретов или ограничений относительно предоставления финансовой помощи такими плательщиками — ни возвратной, ни безвозвратной.

Ключевой вывод

Юридические лица — плательщики единого налога четвертой группы имеют законное право предоставлять финансовую помощь другим субъектам хозяйствования или физическим лицам. Такая операция сама по себе не нарушает условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

