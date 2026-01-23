  1. В Україні

Чи можуть аграрії на четвертій групі надавати фінансову допомогу: що каже Податковий кодекс

19:36, 23 січня 2026
Податковий кодекс не встановлює обмежень для надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги платниками єдиного податку четвертої групи.
Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи мають право надавати фінансову допомогу як на поворотній, так і на безповоротній основі. Такий висновок випливає з норм Податкового кодексу України та офіційних роз’яснень податкової служби. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Що вважається фінансовою допомогою

Податковий кодекс визначає фінансову допомогу як кошти, надані платнику податків на поворотній або безповоротній основі.

Безповоротна фінансова допомога — це, зокрема:

  • кошти, передані за договорами дарування або без укладення договорів;
  • суми безнадійної заборгованості, відшкодовані після її списання;
  • заборгованість, не стягнута після закінчення строку позовної давності;
  • кредити чи депозити без установленого строку повернення (з окремими винятками), а також нараховані, але не сплачені проценти.

Поворотна фінансова допомога — це кошти, отримані у користування за договором без нарахування процентів чи іншої компенсації та з обов’язковою умовою повернення.

Чи є обмеження для четвертої групи

Платники єдиного податку четвертої групи працюють за спеціальним режимом оподаткування. Об’єктом оподаткування для них є площа сільськогосподарських угідь або земель водного фонду, що перебувають у власності чи користуванні агровиробника.

Водночас Податковий кодекс не містить жодних заборон або обмежень щодо надання фінансової допомоги такими платниками — ані поворотної, ані безповоротної.

Ключовий висновок

Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи мають законне право надавати фінансову допомогу іншим суб’єктам господарювання або фізичним особам. Така операція сама по собі не порушує умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

податкова ДПС податки

