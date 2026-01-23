Чи можуть аграрії на четвертій групі надавати фінансову допомогу: що каже Податковий кодекс

Податковий кодекс не встановлює обмежень для надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги платниками єдиного податку четвертої групи.

Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи мають право надавати фінансову допомогу як на поворотній, так і на безповоротній основі. Такий висновок випливає з норм Податкового кодексу України та офіційних роз’яснень податкової служби. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Що вважається фінансовою допомогою

Податковий кодекс визначає фінансову допомогу як кошти, надані платнику податків на поворотній або безповоротній основі.

Безповоротна фінансова допомога — це, зокрема:

кошти, передані за договорами дарування або без укладення договорів;

суми безнадійної заборгованості, відшкодовані після її списання;

заборгованість, не стягнута після закінчення строку позовної давності;

кредити чи депозити без установленого строку повернення (з окремими винятками), а також нараховані, але не сплачені проценти.

Поворотна фінансова допомога — це кошти, отримані у користування за договором без нарахування процентів чи іншої компенсації та з обов’язковою умовою повернення.

Чи є обмеження для четвертої групи

Платники єдиного податку четвертої групи працюють за спеціальним режимом оподаткування. Об’єктом оподаткування для них є площа сільськогосподарських угідь або земель водного фонду, що перебувають у власності чи користуванні агровиробника.

Водночас Податковий кодекс не містить жодних заборон або обмежень щодо надання фінансової допомоги такими платниками — ані поворотної, ані безповоротної.

Ключовий висновок

Юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи мають законне право надавати фінансову допомогу іншим суб’єктам господарювання або фізичним особам. Така операція сама по собі не порушує умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

