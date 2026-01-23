  1. В Украине

На Волыни разоблачили правоохранителя, который требовал 200 тысяч грн за перевод в тыл

15:24, 23 января 2026
В настоящее время правоохранителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную должностным лицом одного из правоохранительных органов, который требовал деньги у военнослужащего за влияние на его перевод из зоны боевых действий в тыловое подразделение на Волыни. Об этом сообщило ГБР.

По данным следствия, первый заместитель начальника одного из отделов узнал о намерении военнослужащего перевестись из подразделения, выполняющего боевые задачи, в часть, дислоцированную на территории Волынской области. Должностное лицо заверило, что может «поспособствовать» такому переводу, а также в дальнейшем получению статуса «ограниченно пригодный».

За свои «услуги» фигурант требовал неправомерную выгоду в размере 200 тысяч гривен. При этом он подчеркивал, что без его помощи военнослужащий якобы не сможет решить этот вопрос самостоятельно. Деньги он требовал перечислять несколькими частями на разные банковские счета.

После последнего перевода средств в размере 100 тысяч грн злоумышленника задержали правоохранители.

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи проверяют причастность других лиц к схеме и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Правоохранителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

