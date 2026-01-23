  1. В Україні

На Волині викрили правоохоронця, який вимагав 200 тисяч грн за переведення в тил

15:24, 23 січня 2026
Наразі правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
На Волині викрили правоохоронця, який вимагав 200 тисяч грн за переведення в тил
Правоохоронці викрили корупційну схему, організовану посадовцем одного із правоохоронних органів, який вимагав гроші у військовослужбовця за вплив на його переведення з зони бойових дій до тилового підрозділу на Волині. Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, перший заступник начальника одного з відділів дізнався про намір військовослужбовця перевестись з підрозділу, що виконує бойові завдання, до частини, дислокованої на території Волинської області. Посадовець запевнив, що може «посприяти» у такому переведенні, а також в отриманні у подальшому статусу «обмежено придатний».

За свої «послуги» фігурант вимагав неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч гривень. При цьому він наголошував, що без його допомоги військовослужбовець нібито не зможе вирішити це питання самостійно. Гроші він вимагав перераховувати кількома частинами на різні банківські рахунки.

Після останнього переведення коштів у розмірі 100 тисяч грн, зловмисника затримали правоохоронці.

Тепер зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі перевіряють причетність інших осіб до схеми та можливі додаткові епізоди протиправної діяльності.

Правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

хабар ДБР військовослужбовці

