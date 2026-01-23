  1. В Украине

Пенсия в Украине: зачислят ли трудовой стаж за границей в 2026 году

17:12, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Заграничный стаж засчитывается только при официальной работе и при наличии международного соглашения.
Пенсия в Украине: зачислят ли трудовой стаж за границей в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие украинцы в течение жизни определённое время работают за границей. Однако это не всегда гарантирует им право на назначение пенсии в Украине.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Главном управлении Пенсионного фонда в Одесской области сообщают, что зарубежный страховой стаж может быть засчитан лишь при условии, что работа за пределами Украины была официальной, а между Украиной и государством, в котором он был приобретён, заключён соответствующий двусторонний пенсионный договор.

В настоящее время такие соглашения действуют с Болгарией, Эстонией, Испанией, Латвией, Литвой, Польшей, Португалией, Словакией, Чехией, Азербайджаном, Молдовой, Грузией, Монголией, Румынией и Венгрией.

Для подтверждения такого стажа необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующие справки. Документы должны быть легализованы или удостоверены апостилем.

В то же время следует учитывать, что иностранный стаж засчитывается только для определения права на пенсию, но не влияет на её размер, если иное прямо не предусмотрено международным договором.

Отдельно засчитываются периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года, приобретённые за пределами Украины в республиках бывшего СССР, при условии, что лицо постоянно проживает в Украине и не получает пенсию в другом государстве.

Вместе с тем в страховой стаж не включаются периоды службы или работы после 19 февраля 2014 года в вооружённых силах, правоохранительных или иных государственных органах Российской Федерации, а также участие в незаконных органах власти, судебных или силовых структурах, созданных на временно оккупированных территориях Украины. Не засчитывается также добровольное участие в незаконных вооружённых или военизированных формированиях, в том числе в вооружённых формированиях государства-агрессора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]