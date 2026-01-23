Пенсия в Украине: зачислят ли трудовой стаж за границей в 2026 году

Заграничный стаж засчитывается только при официальной работе и при наличии международного соглашения.

Многие украинцы в течение жизни определённое время работают за границей. Однако это не всегда гарантирует им право на назначение пенсии в Украине.

В Главном управлении Пенсионного фонда в Одесской области сообщают, что зарубежный страховой стаж может быть засчитан лишь при условии, что работа за пределами Украины была официальной, а между Украиной и государством, в котором он был приобретён, заключён соответствующий двусторонний пенсионный договор.

В настоящее время такие соглашения действуют с Болгарией, Эстонией, Испанией, Латвией, Литвой, Польшей, Португалией, Словакией, Чехией, Азербайджаном, Молдовой, Грузией, Монголией, Румынией и Венгрией.

Для подтверждения такого стажа необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующие справки. Документы должны быть легализованы или удостоверены апостилем.

В то же время следует учитывать, что иностранный стаж засчитывается только для определения права на пенсию, но не влияет на её размер, если иное прямо не предусмотрено международным договором.

Отдельно засчитываются периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года, приобретённые за пределами Украины в республиках бывшего СССР, при условии, что лицо постоянно проживает в Украине и не получает пенсию в другом государстве.

Вместе с тем в страховой стаж не включаются периоды службы или работы после 19 февраля 2014 года в вооружённых силах, правоохранительных или иных государственных органах Российской Федерации, а также участие в незаконных органах власти, судебных или силовых структурах, созданных на временно оккупированных территориях Украины. Не засчитывается также добровольное участие в незаконных вооружённых или военизированных формированиях, в том числе в вооружённых формированиях государства-агрессора.

