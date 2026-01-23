  1. В Україні

Пенсія в Україні: чи зарахують трудовий стаж за кордоном у 2026 році

17:12, 23 січня 2026
Закордонний стаж зараховують лише за офіційної роботи та за наявності міжнародної угоди.
Багато українців упродовж життя певний час працюють за кордоном. Однак це не завжди гарантує їм право на призначення пенсії в Україні.

У Головному управлінні Пенсійного фонду в Одеській області повідомляють, що закордонний страховий стаж може бути зарахований лише за умови, що робота за межами України була офіційною, а між Україною та державою, де він був набутий, укладено відповідний двосторонній пенсійний договір.

Наразі такі угоди діють з Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Польщею, Португалією, Словаччиною, Чехією, Азербайджаном, Молдовою, Грузією, Монголією, Румунією та Угорщиною.

Для підтвердження такого стажу необхідно подати до Пенсійного фонду відповідні довідки. Документи мають бути легалізовані або засвідчені апостилем.

Водночас слід враховувати, що іноземний стаж зараховується лише для визначення права на пенсію, але не впливає на її розмір, якщо інше прямо не передбачено міжнародним договором.

Окремо зараховуються періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року, набуті за межами України в республіках колишнього СРСР, за умови що особа постійно проживає в Україні та не отримує пенсію в іншій державі.

Разом із тим до страхового стажу не включаються періоди служби або роботи після 19 лютого 2014 року в збройних силах, правоохоронних чи інших державних органах РФ, а також участь у незаконних органах влади, судових чи силових структурах, створених на тимчасово окупованих територіях України. Не зараховується й добровільна участь у незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, зокрема у збройних формуваннях держави-агресора.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

