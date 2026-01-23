  1. В Украине

Индексация зарплаты без нарушений: что нужно знать работникам и работодателям

19:18, 23 января 2026
В Гоструда обратили внимание на обязательность правильного расчета индексации зарплаты и ответственность за нарушение трудового законодательства.
Начисление, правильный расчет и своевременная выплата индексации заработной платы являются обязанностью работодателей и составляющей соблюдения минимальных государственных гарантий в сфере труда. В связи с этим Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда обращает внимание на ключевые правила проведения индексации.

Основные правила:

размер повышения заработной платы должен превышать сумму индексации, на которую работник имеет право в соответствующем месяце, согласно Порядку проведения индексации денежных доходов населения, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 17.07.2003 №1078;

если повышение меньше, чем сумма индексации, в таком случае индексация начисляется как разница между суммой индексации и суммой фактического повышения заработной платы;

если повышение произошло за счет увеличения окладов, в месяце повышения в расчет включаются все непостоянные составляющие дохода;

если заработная плата увеличивается за счет премии, а оклад остается без изменений, сумма индексации не уменьшается;

если повышение заработной платы (оклада) равно или превышает сумму индексации, право на которую приобретает работник, в таком случае индексация не начисляется;

если повышение заработной платы (оклада) произошло не с первого числа месяца, индексация рассчитывается за полную продолжительность рабочего времени и выплачивается пропорционально фактически отработанному времени;

непроведение индексации, несвоевременная и не в полном объеме ее выплата являются нарушением трудового законодательства и несоблюдением минимальных государственных гарантий в сфере труда.

Штрафные санкции — две минимальные заработные платы на дату выявления нарушения.

зарплата

