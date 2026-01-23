  1. В Україні

Індексація зарплати без порушень: що потрібно знати працівникам і роботодавцям

19:18, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Держпраці звернули увагу на обов’язковість правильного розрахунку індексації зарплати та відповідальність за порушення трудового законодавства.
Індексація зарплати без порушень: що потрібно знати працівникам і роботодавцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нарахування, правильний розрахунок та своєчасна виплата індексації заробітної плати є обов’язком роботодавців і складовою дотримання мінімальних державних гарантій у сфері праці. У зв’язку з цим Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці звертає увагу на ключові правила проведення індексації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Основні правила:

  • розмір підвищення заробітної плати має перевищувати суму індексації, на яку працівник має право у відповідному місяці, згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 №1078;
  • якщо підвищення менше, ніж сума індексації, в такому випадку індексація нараховується як різниця між сумою індексації та сумою фактичного підвищення заробітної плати;
  • якщо підвищення відбулося через зростання окладів, в місяці підвищення до розрахунку включаються всі непостійні складові доходу;
  • якщо заробітна плата зростає за рахунок премії, а оклад залишається без зміни, сума індексації не зменшується;
  • якщо підвищення заробітної плати (окладу) дорівнює або перевищує суму індексації, право на яку набуває працівник, в такому випадку індексація не нараховується;
  • якщо підвищення заробітної плати (окладу) відбулося не з першого числа місяця, індексація розраховується за повну тривалість робочого часу та виплачується пропорційно до фактично відпрацьованого часу;
  • непроведення індексації, несвоєчасна і не в повному обсязі її виплата є порушенням трудового законодавства та недотриманням мінімальних державних гарантій у сфері праці. Штрафні санкції – дві мінімальні заробітні плати на дату виявлення порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

зарплата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]