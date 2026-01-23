Індексація зарплати без порушень: що потрібно знати працівникам і роботодавцям
19:18, 23 січня 2026
У Держпраці звернули увагу на обов’язковість правильного розрахунку індексації зарплати та відповідальність за порушення трудового законодавства.
Нарахування, правильний розрахунок та своєчасна виплата індексації заробітної плати є обов’язком роботодавців і складовою дотримання мінімальних державних гарантій у сфері праці. У зв’язку з цим Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці звертає увагу на ключові правила проведення індексації.
Основні правила:
- розмір підвищення заробітної плати має перевищувати суму індексації, на яку працівник має право у відповідному місяці, згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 №1078;
- якщо підвищення менше, ніж сума індексації, в такому випадку індексація нараховується як різниця між сумою індексації та сумою фактичного підвищення заробітної плати;
- якщо підвищення відбулося через зростання окладів, в місяці підвищення до розрахунку включаються всі непостійні складові доходу;
- якщо заробітна плата зростає за рахунок премії, а оклад залишається без зміни, сума індексації не зменшується;
- якщо підвищення заробітної плати (окладу) дорівнює або перевищує суму індексації, право на яку набуває працівник, в такому випадку індексація не нараховується;
- якщо підвищення заробітної плати (окладу) відбулося не з першого числа місяця, індексація розраховується за повну тривалість робочого часу та виплачується пропорційно до фактично відпрацьованого часу;
- непроведення індексації, несвоєчасна і не в повному обсязі її виплата є порушенням трудового законодавства та недотриманням мінімальних державних гарантій у сфері праці. Штрафні санкції – дві мінімальні заробітні плати на дату виявлення порушення.
