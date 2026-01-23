  1. В Украине

КСУ рассмотрел вопрос конституционности норм относительно добросовестного приобретателя, судебного сбора и изменений в сфере трудовых отношений

16:27, 23 января 2026
Конституционный Суд продолжил рассмотрение вопросов конституционности отдельных законодательных положений по конституционным представлениям Верховного Суда и конституционным жалобам граждан.
Большая палата Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности пункта 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя». Об этом сообщили в КСУ.

КСУ исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел:

по конституционному представлению Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

по конституционным жалобам Сороки Виктора Владимировича, Карпенко Романа Николаевича, Прокопенко Юрия Алексеевича, Дудкевича Эдуарда Валентиновича, Романенко Александра Владимировича, Ильюшонок Елены Юрьевны относительно конституционности подпункта 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352–IX.

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

Третья коллегия судей Второго сената на заседании приняла Определение (окончательное) об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Козачука Юрия Сергеевича относительно конституционности подпункта 2 пункта 26 раздела I Закона Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 года № 76–VIII, части восьмой статьи 13 Закона Украины «Об охране детства».

По делу по конституционной жалобе Малиновского Юрия Романовича относительно конституционности статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины коллегия судей отказала (не единогласно) в открытии конституционного производства.

Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

