  1. В Україні

КСУ розглянув питання конституційності норм щодо добросовісного набувача, судового збору та змін у сфері трудових відносин

16:27, 23 січня 2026
Конституційний Суд продовжив розгляд питань конституційності окремих законодавчих положень за конституційними поданнями Верховного Суду і конституційними скаргами громадян.
Велика палата Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача“. Про це розповіли у КСУ.

КСУ дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ:

за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3, підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

за конституційними скаргами Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин“ від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Третя колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила Ухвалу (остаточну) про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Козачука Юрія Сергійовича щодо конституційності підпункту 2 пункту 26 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII, частини восьмої статті 13 Закону України „Про охорону дитинства“.

У справі за конституційною скаргою Маліновського Юрія Романовича щодо конституційності статті 309 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів відмовила (неодностайно) у відкритті конституційного провадження.

Питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

КСУ

