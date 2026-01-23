  1. В Украине

Репарации от РФ: Компенсационная комиссия в Гааге начнет работу в 2027 году

23:30, 23 января 2026
Почти 100 тысяч заявлений уже подали украинцы в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ.
Украинцы подали в Международный реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, почти 100 тысяч заявлений. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк по итогам встречи с Киевским офисом Международного реестра.

Основой для создания Международного реестра стал Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, терактов и диверсий, который функционирует на основании Закона Украины № 2923-IX.

Государственный реестр работает как элемент национального механизма фиксации разрушений и является базой для реализации программы «єВідновлення», направленной на восстановление и компенсацию ущерба на подконтрольных Украине территориях. В то же время Международный реестр ущерба создан как первый этап международного компенсационного механизма, который в будущем должен стать основанием для требований репараций к РФ.

Международный реестр ущерба функционирует под эгидой Совета Европы при участии Украины, Европейского Союза и еще 42 государств. Его штаб-квартира расположена в Гааге.

Как отметила Елена Шуляк, которую цитируют в Верховной Раде, в целом предусмотрено 43 категории ущерба, по которым могут подаваться заявления. В то же время на данный момент открыто 14 категорий, охватывающих самые тяжелые последствия войны, в частности:

А1.1 — вынужденное внутреннее перемещение;

А2.1 — смерть близкого члена семьи;

А2.2 — пропажа без вести близкого члена семьи;

А2.3 — серьезные телесные повреждения;

А2.4 — сексуальное насилие;

А2.5 — пытки либо бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

А2.6 — лишение свободы;

А2.7 — принудительный труд или служба;

А2.8 — насильственное перемещение или депортация детей;

А2.8 — насильственное перемещение или депортация взрослых;

А3.1 — повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества;

А3.2 — повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества;

А3.3 — утрата жилья или места проживания;

А3.6 — утрата доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

По словам Шуляк, каждый причиненный ущерб фиксируется, проверяется и становится частью будущих решений Компенсационной комиссии в Гааге. Полноценную работу эта комиссия должна начать в 2027 году. Именно она будет определять размер репараций для украинцев, пострадавших в результате полномасштабной агрессии РФ.

Украина война Гаага

