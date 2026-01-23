Репарації від РФ: Компенсаційна комісія в Гаазі запрацює у 2027 році

Майже 100 тисяч заяв уже подали українці до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Українці подали до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, майже 100 тисяч заяв подали українці. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк за підсумками зустрічі з Київським офісом Міжнародного реєстру.

Основою для створення Міжнародного реєстру став Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терактів і диверсій, який функціонує на підставі Закону України № 2923-IX.

Державний реєстр працює як елемент національного механізму фіксації руйнувань і є базою для реалізації програми «єВідновлення», спрямованої на відбудову та компенсацію збитків на підконтрольних Україні територіях. Натомість Міжнародний реєстр збитків створено як перший етап міжнародного компенсаційного механізму, який у майбутньому має стати підґрунтям для вимог репарацій до РФ.

Міжнародний реєстр збитків функціонує під егідою Ради Європи за участі України, Європейського Союзу та ще 42 держав. Його штаб-квартира розташована в Гаазі.

Як зазначила Олена Шуляк, яку цитують у Верховній Раді, загалом передбачено 43 категорії шкоди, за якими можуть подаватися заяви. Водночас наразі відкрито 14 категорій, що охоплюють найтяжчі наслідки війни, зокрема:

А1.1 — вимушене внутрішнє переміщення;

А2.1 — смерть близького члена сімʼї;

А2.2 — зникнення безвісти близького члена сімʼї;

А2.3 — серйозні тілесні ушкодження;

А2.4 — сексуальне насильство;

А2.5 — катування, або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;

А2.6 — позбавлення свободи;

А2.7 — примусова праця або служба;

А2.8 — насильницьке переміщення або депортація дітей;

А2.8 — насильницьке переміщення або депортація дорослих;

А3.1 — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;

А3.2 — пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

А3.3 — втрата житла або місця проживання;

А3.6 — втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

За словами Шуляк, кожен завданий збиток фіксується, перевіряється та стає частиною майбутніх рішень Компенсаційної комісії в Гаазі. Повноцінну роботу ця комісія має розпочати у 2027 році. Саме вона визначатиме розмір репарацій для українців, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії РФ.

