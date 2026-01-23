  1. В Украине

Ремонтные бригады получат «энергетические» доплаты по 20 тысяч гривен

21:12, 23 января 2026
Доплаты за январь-март 2026 года предусмотрены для работников, привлеченных к восстановлению критической инфраструктуры.
Работники, участвующие в аварийно-восстановительных работах, получат ежемесячные доплаты по 20 тысяч гривен за январь, февраль и март 2026 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, решение приняли во время специального энергетического селектора с целью поддержки ремонтных бригад, работающих в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Зеленский отметил, что формат выплат и механизм их получения согласовали совместно с премьер-министром и министром энергетики.

Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что по инициативе президента правительство одобрило постановление о запуске экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад. В рамках проекта ежемесячно в течение января-марта 2026 года они будут получать государственную помощь в размере 20 тысяч гривен «на руки».

Доплаты коснутся работников предприятий всех форм собственности, в частности топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и «Укрзализныци» — от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.

Механизм выплат предусматривает формирование единого перечня предприятий, выполняющих такие работы, подачу ими онлайн-заявок со списками работников, информирование каждого получателя через приложение «Дія» или SMS, а также перечисление средств на имеющиеся банковские счета в месяце, следующем после выполнения работ.

энергетика Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

