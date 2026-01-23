Ремонтні бригади отримають «енергетичні» доплати по 20 тисяч гривень

Доплати за січень-березень 2026 року передбачені для працівників, залучених до відновлення критичної інфраструктури.

Працівники, які беруть участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримають щомісячні доплати по 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, рішення ухвалили під час спеціального енергетичного селектора з метою підтримки ремонтних бригад, які працюють в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Зеленський зазначив, що формат виплат та механізм їх отримання узгодили спільно з прем’єр-міністром і міністром енергетики.

Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що за ініціативою президента уряд схвалив постанову про запуск експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад. У межах проєкту щомісяця протягом січня–березня 2026 року вони отримуватимуть державну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень «на руки».

Доплати стосуватимуться працівників підприємств усіх форм власності, зокрема паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та «Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Механізм виплат передбачає формування єдиного переліку підприємств, що виконують такі роботи, подання ними онлайн-заявок зі списками працівників, інформування кожного отримувача через застосунок «Дія» або SMS, а також перерахування коштів на наявні банківські рахунки в місяці, що настає після виконання робіт.

