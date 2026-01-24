  1. В Украине
24 января в Украине отмечают День внешней разведки

09:48, 24 января 2026
Праздник установлен на государственном уровне в честь профессионализма и самоотверженности разведчиков.
Сегодня, 24 января, в Украине отмечают День внешней разведки. Праздник установлен на государственном уровне как признание вклада сотрудников Службы внешней разведки Украины в защиту национальных интересов и безопасности государства. В этот день чествуют профессионализм, мужество и самоотверженность разведчиков, которые часто работают в чрезвычайно сложных и опасных условиях, оставаясь в тени. Внешняя разведка играет ключевую роль в противодействии угрозам, защите суверенитета и укреплении обороноспособности Украины.

Праздник был установлен 22 ноября 2018 года указом Президента Украины с учетом значительного вклада сотрудников разведывательных органов в обеспечение национальной безопасности, защиту жизни и здоровья граждан, а также государственной собственности за пределами страны. Его цель — возрождение национальной разведывательной идентичности и зарождение современных традиций чествования побед внешней разведки Украины.

Служба внешней разведки Украины была создана в 2004 году на базе Департамента разведки и региональных разведывательных подразделений СБУ. Она осуществляет деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, борется с международной организованной преступностью и терроризмом, а также обеспечивает безопасность украинских учреждений и граждан за рубежом.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны и подчиняется непосредственно Президенту Украины.

Во время полномасштабной агрессии РФ Служба внешней разведки Украины выполняет критически важные задачи: собирает информацию о возможных действиях оккупантов, оценивает изменения в международной ситуации и работает над предотвращением будущих угроз.

