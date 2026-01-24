Свято встановлене на державному рівні на честь професіоналізму та самовідданості розвідників.

Сьогодні, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Свято встановлене на державному рівні як визнання внеску співробітників Служби зовнішньої розвідки України у захист національних інтересів та безпеки держави. Цього дня вшановують професіоналізм, мужність і самовідданість розвідників, які часто працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах, залишаючись у тіні. Зовнішня розвідка відіграє ключову роль у протидії загрозам, захисті суверенітету та зміцненні обороноздатності України.

Свято було встановлене 22 листопада 2018 року указом Президента України з урахуванням значного внеску співробітників розвідувальних органів у забезпечення національної безпеки, захист життя та здоров’я громадян, а також державної власності за межами країни. Воно має на меті відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.

Служба зовнішньої розвідки України була створена у 2004 році на базі Департаменту розвідки та регіональних розвідувальних підрозділів СБУ. Вона здійснює діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах, бореться з міжнародною організованою злочинністю та тероризмом, а також забезпечує безпеку українських установ і громадян за кордоном.

Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони та підпорядковується безпосередньо Президентові України.

Під час повномасштабної агресії РФ Служба зовнішньої розвідки України виконує критично важливі завдання: збирає інформацію про можливі дії окупантів, оцінює зміни у міжнародній ситуації та працює над запобіганням майбутнім загрозам.

