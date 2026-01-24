Как проверить лицензию перевозчика перед поездкой – объяснение

ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ подчеркивает, что разрешение перевозчика гарантирует безопасность и соответствие всем требованиям.

Государственная служба безопасности на транспорте (ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ) подчеркивает необходимость проверки наличия лицензии у перевозчика перед началом поездки. Лицензия подтверждает, что транспортное средство соответствует установленным требованиям безопасности, а водитель имеет соответствующую квалификацию.

Перед выдачей лицензии Укртрансбезопасность проверяет техническую исправность транспортного средства, наличие страховки и соответствие всем нормативным требованиям.

Как проверить лицензию:

Перейдите на веб-ресурс Укртрансбезопасности

Введите номер транспортного средства или VIN-код

Нажмите «Найти»

Сервис позволяет проверять лицензии для всех видов пассажирских перевозок: регулярных и нерегулярных, включая такси, маршрутки и автобусы.

