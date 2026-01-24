Как проверить лицензию перевозчика перед поездкой – объяснение
Государственная служба безопасности на транспорте (ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПАСНОСТЬ) подчеркивает необходимость проверки наличия лицензии у перевозчика перед началом поездки. Лицензия подтверждает, что транспортное средство соответствует установленным требованиям безопасности, а водитель имеет соответствующую квалификацию.
Перед выдачей лицензии Укртрансбезопасность проверяет техническую исправность транспортного средства, наличие страховки и соответствие всем нормативным требованиям.
Как проверить лицензию:
- Перейдите на веб-ресурс Укртрансбезопасности
- Введите номер транспортного средства или VIN-код
- Нажмите «Найти»
Сервис позволяет проверять лицензии для всех видов пассажирских перевозок: регулярных и нерегулярных, включая такси, маршрутки и автобусы.
