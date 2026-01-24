  1. В Україні

Як перевірити ліцензію перевізника перед поїздкою – пояснення

11:35, 24 січня 2026
ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА наголошує, що дозвіл перевізника гарантує безпеку та відповідність усім вимогам.
Державна служба безпеки на транспорті (ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА) наголошує на необхідності перевірки наявності ліцензії у перевізника перед початком поїздки. Ліцензія підтверджує, що транспортний засіб відповідає встановленим вимогам безпеки, а водій має відповідну кваліфікацію.

Перед видачею ліцензії Укртрансбезпека перевіряє технічну справність транспортного засобу, наявність страхування та відповідність усім нормативним вимогам.

Як перевірити ліцензію:

  • Перейдіть на вебресурс Укртрансбезпеки
  • Введіть номер транспортного засобу або VIN-код
  • Натисніть «Знайти»

Сервіс дозволяє перевіряти ліцензії для всіх видів пасажирських перевезень: регулярних та нерегулярних, включно з таксі, маршрутками та автобусами.

