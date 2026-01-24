Як перевірити ліцензію перевізника перед поїздкою – пояснення

ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА наголошує, що дозвіл перевізника гарантує безпеку та відповідність усім вимогам.

Державна служба безпеки на транспорті (ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА) наголошує на необхідності перевірки наявності ліцензії у перевізника перед початком поїздки. Ліцензія підтверджує, що транспортний засіб відповідає встановленим вимогам безпеки, а водій має відповідну кваліфікацію.

Перед видачею ліцензії Укртрансбезпека перевіряє технічну справність транспортного засобу, наявність страхування та відповідність усім нормативним вимогам.

Як перевірити ліцензію:

Перейдіть на вебресурс Укртрансбезпеки

Введіть номер транспортного засобу або VIN-код

Натисніть «Знайти»

Сервіс дозволяє перевіряти ліцензії для всіх видів пасажирських перевезень: регулярних та нерегулярних, включно з таксі, маршрутками та автобусами.

