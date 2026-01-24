Заграничный паспорт с 14 лет: подростки могут оформлять документ самостоятельно
Миграционная служба Волынской области напомнила о важной информации для подростков и их родителей: отныне граждане Украины с 14 лет могут лично обращаться для оформления заграничного паспорта. Соответствующие новации вступили в силу после изменений в законодательстве.
Что изменилось
Ранее самостоятельное обращение в миграционную службу было возможно только с 16 лет. Теперь подростки с 14 лет имеют право:
- самостоятельно подать заявление;
- оформить заграничный паспорт без обязательного присутствия родителей или законных представителей.
Какие документы нужны
Для оформления заграничного паспорта необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;
- предыдущие заграничные паспорта (при наличии);
- РНОКПП (при наличии).
Важно знать
Для детей до 14 лет порядок остается без изменений: оформление заграничного паспорта осуществляется по обращению одного из родителей или официального представителя.
Зачем это ввели
Введенные изменения направлены на упрощение доступа к административным услугам и расширение возможностей подростков в вопросах оформления документов, в частности для обучения, путешествий и участия в международных программах.
