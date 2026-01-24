Заграничный паспорт с 14 лет: подростки могут оформлять документ самостоятельно

Ранее самостоятельное оформление было возможно только с 16 лет, теперь возрастной порог снизили.

Фото: Миграционная служба Волынской области

Миграционная служба Волынской области напомнила о важной информации для подростков и их родителей: отныне граждане Украины с 14 лет могут лично обращаться для оформления заграничного паспорта. Соответствующие новации вступили в силу после изменений в законодательстве.

Что изменилось

Ранее самостоятельное обращение в миграционную службу было возможно только с 16 лет. Теперь подростки с 14 лет имеют право:

самостоятельно подать заявление;

оформить заграничный паспорт без обязательного присутствия родителей или законных представителей.

Какие документы нужны

Для оформления заграничного паспорта необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты;

предыдущие заграничные паспорта (при наличии);

РНОКПП (при наличии).

Важно знать

Для детей до 14 лет порядок остается без изменений: оформление заграничного паспорта осуществляется по обращению одного из родителей или официального представителя.

Зачем это ввели

Введенные изменения направлены на упрощение доступа к административным услугам и расширение возможностей подростков в вопросах оформления документов, в частности для обучения, путешествий и участия в международных программах.

