Закордонний паспорт із 14 років: підлітки можуть оформлювати документ самостійно

15:21, 24 січня 2026
Раніше самостійне оформлення було можливе лише з 16 років, тепер віковий поріг знизили.
Фото: Міграційна служба Волинської області
Міграційна служба Волинської області нагадала про важливу інформацію для підлітків і їхніх батьків: відтепер громадяни України з 14 років можуть особисто звертатися для оформлення закордонного паспорта. Відповідні новації набули чинності після змін у законодавстві.

Що змінилося

Раніше самостійне звернення до міграційної служби було можливе лише з 16 років. Тепер підлітки з 14 років мають право:

  • самостійно подати заяву;
  • оформити закордонний паспорт без обов’язкової присутності батьків або законних представників.

Які документи потрібні

Для оформлення закордонного паспорта необхідно мати:

  • паспорт громадянина України у формі ID-картки;
  • попередні закордонні паспорти (за наявності);
  • РНОКПП (за наявності).

Важливо знати

Для дітей до 14 років порядок залишається без змін: оформлення закордонного паспорта здійснюється за зверненням одного з батьків або офіційного представника.

Навіщо це запровадили

Запроваджені зміни спрямовані на спрощення доступу до адміністративних послуг та розширення можливостей підлітків у питаннях оформлення документів, зокрема для навчання, подорожей і участі в міжнародних програмах.

