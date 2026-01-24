Закордонний паспорт із 14 років: підлітки можуть оформлювати документ самостійно
Міграційна служба Волинської області нагадала про важливу інформацію для підлітків і їхніх батьків: відтепер громадяни України з 14 років можуть особисто звертатися для оформлення закордонного паспорта. Відповідні новації набули чинності після змін у законодавстві.
Що змінилося
Раніше самостійне звернення до міграційної служби було можливе лише з 16 років. Тепер підлітки з 14 років мають право:
- самостійно подати заяву;
- оформити закордонний паспорт без обов’язкової присутності батьків або законних представників.
Які документи потрібні
Для оформлення закордонного паспорта необхідно мати:
- паспорт громадянина України у формі ID-картки;
- попередні закордонні паспорти (за наявності);
- РНОКПП (за наявності).
Важливо знати
Для дітей до 14 років порядок залишається без змін: оформлення закордонного паспорта здійснюється за зверненням одного з батьків або офіційного представника.
Навіщо це запровадили
Запроваджені зміни спрямовані на спрощення доступу до адміністративних послуг та розширення можливостей підлітків у питаннях оформлення документів, зокрема для навчання, подорожей і участі в міжнародних програмах.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.