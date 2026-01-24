Должностное лицо ТЦК на Винничине подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов у матери погибшего военнослужащего

По данным следствия, женщина обещала «влияние» на решение ТЦК относительно назначения одноразовой денежной помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Винничине должностное лицо Тульчинского районного ТЦК разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды у матери погибшего военнослужащего. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в апреле 2023 года подозреваемая предложила гражданке свою «помощь» в решении вопроса относительно назначения ей одноразовой денежной помощи как матери погибшего военнослужащего. За неправомерную выгоду она пообещала повлиять на решение должностных лиц Винницкого областного и районного ТЦК и СП.

Для этого подозреваемая получила от женщины доверенность на совершение правочинов от ее имени и в сжатые сроки собрала необходимый пакет документов. В дальнейшем она дала указания матери военнослужащего лично подать документы соответствующему должностному лицу территориального центра и действовать по ее инструкциям.

В декабре 2023 года, узнав о назначении выплаты, подозреваемая сообщила об этом женщине и выдвинула требование о передаче ей неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов в качестве оплаты за осуществление влияния на служебных лиц ТЦК и СП. При этом отметила, что средства необходимо перечислить на ее банковский счет.

Согласившись на эти условия, женщина осуществила перевод 190 тысяч гривен на указанный счет, которыми подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, снимая наличные частями через разные банкоматы.

Служебному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины – получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время ее отстранено от должности и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.