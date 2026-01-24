  1. В Украине

Должностное лицо ТЦК на Винничине подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов у матери погибшего военнослужащего

21:03, 24 января 2026
По данным следствия, женщина обещала «влияние» на решение ТЦК относительно назначения одноразовой денежной помощи.
Должностное лицо ТЦК на Винничине подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов у матери погибшего военнослужащего
На Винничине должностное лицо Тульчинского районного ТЦК разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды у матери погибшего военнослужащего. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в апреле 2023 года подозреваемая предложила гражданке свою «помощь» в решении вопроса относительно назначения ей одноразовой денежной помощи как матери погибшего военнослужащего. За неправомерную выгоду она пообещала повлиять на решение должностных лиц Винницкого областного и районного ТЦК и СП.

Для этого подозреваемая получила от женщины доверенность на совершение правочинов от ее имени и в сжатые сроки собрала необходимый пакет документов. В дальнейшем она дала указания матери военнослужащего лично подать документы соответствующему должностному лицу территориального центра и действовать по ее инструкциям.

В декабре 2023 года, узнав о назначении выплаты, подозреваемая сообщила об этом женщине и выдвинула требование о передаче ей неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов в качестве оплаты за осуществление влияния на служебных лиц ТЦК и СП. При этом отметила, что средства необходимо перечислить на ее банковский счет.

Согласившись на эти условия, женщина осуществила перевод 190 тысяч гривен на указанный счет, которыми подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, снимая наличные частями через разные банкоматы.

Служебному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины – получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время ее отстранено от должности и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

прокуратура взятка военные ТЦК

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

