Посадовицю ТЦК на Вінниччині підозрюють у вимаганні $5 тисяч у матері загиблого військового

За даними слідства, жінка обіцяла «вплив» на рішення ТЦК щодо призначення одноразової грошової допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині посадовицю Тульчинського районного ТЦК викрили на вимаганні неправомірної вигоди у матері загиблого військовослужбовця. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у квітні 2023 року підозрювана запропонувала громадянці свою «допомогу» у вирішенні питання щодо призначення їй одноразової грошової допомоги як матері загиблого військовослужбовця. За неправомірну вигоду вона пообіцяла вплинути на рішення посадових осіб Вінницького обласного та районного ТЦК та СП.

Для цього підозрювана отримала від жінки довіреність на вчинення правочинів від її імені та у стислі строки зібрала необхідний пакет документів. У подальшому вона надала вказівки матері військовослужбовця особисто подати документи до відповідної посадової особи територіального центру та діяти за її інструкціями.

У грудні 2023 року, дізнавшись про призначення виплати, підозрювана повідомила про це жінку та висунула вимогу щодо передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів як оплати за здійснення впливу на службових осіб ТЦК та СП. При цьому зазначила, що кошти необхідно перерахувати на її банківський рахунок.

Погодившись на ці умови, жінка здійснила переказ 190 тисяч гривень на вказаний рахунок, якими підозрювана розпорядилася на власний розсуд, знімаючи готівку частинами через різні банкомати.

Службовій особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 209 КК України ‒ одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі її відсторонено від посади та запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.