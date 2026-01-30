Нужно ли подавать налоговый расчет без наемных работников и выплат — разъяснение ГНС

Налоговая разъяснила, возникает ли обязанность отчетности в случае отсутствия начислений доходов физическим лицам.

Налоговые агенты нередко сталкиваются с вопросом: нужно ли подавать налоговый расчет, если в отчетном месяце не было наемных работников и никакие доходы физическим лицам не начислялись и не выплачивались. Ответ на этот вопрос предоставили налоговики.

Как отмечается в Налоговом кодексе Украины, налоговые агенты и плательщики единого взноса обязаны подавать в контролирующий орган налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Сроки подачи различаются в зависимости от статуса налогового агента:

физические лица – предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, отчитываются за налоговый квартал с разбивкой по месяцам;

другие налоговые агенты подают расчет в сроки, установленные для налогового месяца.

В то же время ключевым условием является сам факт начисления дохода. Налоговый расчет подается только в случае, если в течение отчетного периода налоговый агент или плательщик единого взноса начислял суммы доходов физическим лицам.

Несмотря на то, что Порядок заполнения и подачи налогового расчета, утвержденный приказом Министерства финансов Украины, предусматривает подачу расчета независимо от фактической выплаты доходов или единого взноса, эта норма касается ситуаций, когда доходы были начислены.

Итак, если налоговый агент: не имеет наемных работников; в отчетном месяце не начислял и не выплачивал доходы физическим лицам, — обязанности подавать налоговый расчет нет.

Такое разъяснение предоставило Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области, подчеркнув, что определяющим является именно факт начисления дохода, а не формальный статус налогового агента.

