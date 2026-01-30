  1. В Украине

Нужно ли подавать налоговый расчет без наемных работников и выплат — разъяснение ГНС

09:24, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая разъяснила, возникает ли обязанность отчетности в случае отсутствия начислений доходов физическим лицам.
Нужно ли подавать налоговый расчет без наемных работников и выплат — разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговые агенты нередко сталкиваются с вопросом: нужно ли подавать налоговый расчет, если в отчетном месяце не было наемных работников и никакие доходы физическим лицам не начислялись и не выплачивались. Ответ на этот вопрос предоставили налоговики.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается в Налоговом кодексе Украины, налоговые агенты и плательщики единого взноса обязаны подавать в контролирующий орган налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Сроки подачи различаются в зависимости от статуса налогового агента:

физические лица – предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, отчитываются за налоговый квартал с разбивкой по месяцам;

другие налоговые агенты подают расчет в сроки, установленные для налогового месяца.

В то же время ключевым условием является сам факт начисления дохода. Налоговый расчет подается только в случае, если в течение отчетного периода налоговый агент или плательщик единого взноса начислял суммы доходов физическим лицам.

Несмотря на то, что Порядок заполнения и подачи налогового расчета, утвержденный приказом Министерства финансов Украины, предусматривает подачу расчета независимо от фактической выплаты доходов или единого взноса, эта норма касается ситуаций, когда доходы были начислены.

Итак, если налоговый агент: не имеет наемных работников; в отчетном месяце не начислял и не выплачивал доходы физическим лицам, — обязанности подавать налоговый расчет нет.

Такое разъяснение предоставило Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области, подчеркнув, что определяющим является именно факт начисления дохода, а не формальный статус налогового агента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]