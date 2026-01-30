  1. В Україні

Чи потрібно подавати податковий розрахунок без найманих працівників і виплат — роз’яснення ДПС

09:24, 30 січня 2026
Податкова пояснила, чи виникає обов’язок звітування у разі відсутності нарахувань доходів фізичним особам.
Податкові агенти нерідко стикаються з питанням: чи потрібно подавати податковий розрахунок, якщо у звітному місяці не було найманих працівників і жодних доходів фізичним особам не нараховували та не виплачували. Відповідь на це запитання надали податківці.

Як зазначається у Податковому кодексі України, податкові агенти та платники єдиного внеску зобов’язані подавати до контролюючого органу податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Строки подання різняться залежно від статусу податкового агента:

  • фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звітують за податковий квартал із розбивкою по місяцях;
  • інші податкові агенти подають розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця.

Водночас ключовою умовою є сам факт нарахування доходу. Податковий розрахунок подається лише у разі, якщо протягом звітного періоду податковий агент або платник єдиного внеску нараховував суми доходів фізичним особам.

Попри те, що Порядок заповнення і подання податкового розрахунку, затверджений наказом Міністерства фінансів України, передбачає подання розрахунку незалежно від фактичної виплати доходів чи єдиного внеску, ця норма стосується ситуацій, коли доходи були нараховані.

Отже, якщо податковий агент: не має найманих працівників; у звітному місяці не нараховував і не виплачував доходи фізичним особам, — обов’язку подавати податковий розрахунок немає.

Таке роз’яснення надало Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, наголосивши, що визначальним є саме факт нарахування доходу, а не формальний статус податкового агента.

податкова ДПС податки

