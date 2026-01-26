ФЛП прекращает профессиональную деятельность: как правильно сообщить налоговую

Для обновления учетных данных и снятия признака независимой профессиональной деятельности ФЛП представляет в ГНС по основному месту учета заявление и копию документа, подтверждающего его прекращение или остановку.

В Управлении налоговых сервисов ГУ ГНС в Винницкой области разъяснили, какой алгоритм действий ФЛП в случае прекращения профессиональной деятельности и информирования налоговой службы.

Отмечается, что согласно ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос) являются, в частности, физические лица — предприниматели (кроме электронных резидентов (е-резидентов)) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Постановка на учёт плательщиков единого взноса — физических лиц — предпринимателей осуществляется на основании сведений, предоставленных государственным регистратором в соответствии с Законом Украины от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», а плательщиков единого взноса — физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — на основании заявления, которое подаётся в течение 10 календарных дней после государственной регистрации независимой профессиональной деятельности в соответствующем уполномоченном органе и получения документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.

В соответствии с пп. 4 п. 6.7 разд. VI Порядка учёта плательщиков налогов и сборов, утверждённого приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 с изменениями и дополнениями, если физическое лицо зарегистрировано как предприниматель и при этом такое лицо осуществляет независимую профессиональную деятельность, такое физическое лицо учитывается в контролирующих органах как физическое лицо — предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

Если физическое лицо — предприниматель, которое одновременно осуществляет независимую профессиональную деятельность, прекращает осуществление только независимой профессиональной деятельности и при этом не прекращается государственная регистрация физического лица — предпринимателя, то в таком случае речь идёт об изменениях в учётных данных плательщика.

Для внесения изменений в учётные данные и снятия признака осуществления независимой профессиональной деятельности такому физическому лицу необходимо подать в контролирующий орган по основному месту учёта заявление и копию документа, подтверждающего прекращение (приостановление) независимой профессиональной деятельности. Подтверждением прекращения независимой профессиональной деятельности являются сведения (выписка) соответствующего реестра, в который вносится информация о государственной регистрации такой деятельности, о её прекращении или приостановлении, либо об изменении организационной формы соответствующей деятельности с независимой (индивидуальной) на другую.

