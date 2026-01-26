ФОП припиняє професійну діяльність: як правильно повідомити податкову

Для оновлення облікових даних і зняття ознаки незалежної професійної діяльності ФОП подає до ДПС за основним місцем обліку заяву та копію документа, що підтверджує її припинення або зупинення.

В Управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Вінницькій області роз’яснили, який алгоритм дій ФОП у разі припинення професійної діяльності та інформування податкової служби.

Зазначається, що згідно зі ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є, зокрема фізичні особи – підприємці (крім електронних резидентів (е-резидентів) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Взяття на облік платників єдиного внеску – фізичних осіб – підприємців здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором згідно із Законом України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, платників єдиного внеску – фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – на підставі заяви, яка подається протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

Відповідно до пп. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 із змінами та доповненнями, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Якщо фізична особа – підприємець, яка одночасно здійснює незалежну професійну діяльність, припиняє здійснення лише незалежної професійної діяльності та, при цьому, не припиняється державна реєстрація фізичної особи – підприємця, то у такому випадку йде мова про зміни в облікових даних платника.

Для внесення змін до облікових даних та зняття ознаки провадження незалежної професійної діяльності, такій фізичній особі необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву та копію документу, який підтверджує припинення (зупинення) незалежної професійної діяльності. Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

