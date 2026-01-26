  1. В Украине

В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке — полиция

09:41, 26 января 2026
Во время поездки в такси киевлянке стало плохо, ее тошнило, а когда женщине стало совсем плохо, водитель отреагировал агрессивно.
В Киеве завершили досудебное расследование в отношении 24-летнего водителя такси, который нанес телесные повреждения своей пассажирке. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным полиции, во время поездки 27-летней киевлянке стало плохо, ее тошнило, в результате чего она испачкала салон автомобиля. Водитель отреагировал агрессивно: остановил авто, высадил женщину и дважды ударил ее кулаком по лицу, после чего уехал с места происшествия.

Медики диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.

Правоохранители установили личность водителя — им оказался 24-летний житель столицы. Следователи Днепровского управления полиции Киева сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленные телесные повреждения средней степени тяжести.

В настоящее время досудебное расследование завершено. В случае доказательства вины в суде обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

полиция Киев такси

