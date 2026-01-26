  1. В Україні

У Києві таксист зламав щелепу пасажирці – поліція

09:41, 26 січня 2026
Під час поїздки у таксі киянка відчула себе погано, її нудило, а коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно.
У Києві завершили досудове розслідування щодо 24-річного водія таксі, який завдав тілесних ушкоджень своїй пасажирці. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними поліції, під час поїздки 27-річній киянці стало зле, її нудило, внаслідок чого вона забруднила салон автомобіля. Водій відреагував агресивно: зупинив авто, висадив жінку та двічі вдарив її кулаком по обличчю, після чого поїхав з місця події.

Медики діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.

Правоохоронці встановили особу водія — ним виявився 24-річний мешканець столиці. Слідчі Дніпровського управління поліції Києва повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі досудове розслідування завершено. У разі доведення вини в суді обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

поліція Київ таксі

