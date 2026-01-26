  1. В Украине

В Киеве на Крещатике произошел пожар в офисном здании, есть разрушения

09:44, 26 января 2026
Пожар произошел в 4-этажном офисном здании в Шевченковском районе.
В Киеве на Крещатике произошел пожар в офисном здании, есть разрушения
В Киеве в понедельник, 26 января, на улице Крещатик вспыхнул пожар в 4-этажном офисном здании. Об этом сообщает КГГА.

Возгорание произошло на 1-м этаже 4-этажного офисного здания по улице Крещатик. Между 2-м и 3-м этажами произошло разрушение перекрытия.

На месте наблюдается сильное задымление.

Киев пожар

