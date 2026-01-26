У Києві на Хрещатику сталась пожежа в офісній будівлі, є руйнування

Пожежа сталася у 4-поверхової офісної будівлі в Шевченківському районі.

У Києві в понеділок, 26 січня, на вулиці Хрещатик спалахнула пожежа у 4-поверхової офісної будівлі. Про це повідомляє КМДА.

Загорання сталося на 1-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик. Між 2-м і 3-м поверхами відбулося руйнування перекриття.



На місці спостерігається сильне задимлення.

