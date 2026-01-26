  1. В Украине

Налоговая скидка за страхование жизни: сколько можно вернуть и как считать

15:33, 26 января 2026
Кто имеет право на налоговую скидку, какие суммы учитываются и как применяются месячные ограничения.
Специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области разяснили алгоритм расчета налоговой скидки для граждан, которые в 2025 году уплачивали взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения.

Кто и за что может получить налоговую скидку

Право на налоговую скидку имеют физические лица — плательщики налога на доходы. В скидку можно включить расходы на:

  • страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни;
  • пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
  • взносы по пенсионному контракту с негосударственным пенсионным фондом;
  • средства на банковские пенсионные депозитные счета и пенсионные вклады.

Важное условие — средства должны быть уплачены страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду или банковскому учреждению. Скидка распространяется как на самого плательщика налога, так и на членов семьи первой степени родства.

Лимиты: конкретные суммы

Налоговое законодательство устанавливает месячные ограничения, которые применяются к каждому полному или неполному месяцу действия договора в отчетном году.

Для страхования самого плательщика налога:

  • максимальная сумма — 4240 грн в месяц (3028 грн × 1,4).

Для страхования члена семьи первой степени родства:

  • 50% от этого лимита, то есть 2120 грн в месяц на каждое застрахованное лицо.

Практический пример расчета

Если договор страхования жизни заключен 14 августа 2025 года, а страховой платеж за год составил 25 000 грн и был уплачен сразу, в налоговую скидку за 2025 год можно включить расходы только за период действия договора в этом году.

В этом случае договор действовал 5 месяцев (август–декабрь):

  • для плательщика налога: 4240 грн × 5 месяцев = 21 200 грн — это максимальная сумма, которую можно заявить к скидке;
  • для члена семьи первой степени родства при аналогичных условиях: 21 200 грн × 50% = 10 600 грн.

налоговая ГНС налоги

