Податкова знижка за страхування життя: скільки можна повернути і як рахувати

Хто має право на податкову знижку, які суми враховуються та як застосовуються місячні обмеження.

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області пояснили алгоритм розрахунку податкової знижки для громадян, які у 2025 році сплачували внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.

Хто і за що може отримати податкову знижку

Право на податкову знижку мають фізичні особи — платники податку на доходи. До знижки можна включити витрати на:

страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя;

пенсійні внески за договорами недержавного пенсійного забезпечення;

внески за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом;

кошти на банківські пенсійні депозитні рахунки та пенсійні вклади.

Важлива умова — кошти мають бути сплачені страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду або банківській установі. Знижка поширюється як на самого платника податку, так і на членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Ліміти: конкретні суми

Податкове законодавство встановлює місячні обмеження, які застосовуються до кожного повного чи неповного місяця дії договору у звітному році.

Для страхування самого платника податку:

максимальна сума — 4240 грн на місяць (3028 грн × 1,4).

Для страхування члена сім’ї першого ступеня споріднення:

50% від цього ліміту, тобто 2120 грн на місяць на кожну застраховану особу.

Практичний приклад розрахунку

Якщо договір страхування життя укладено 14 серпня 2025 року, а страховий платіж за рік становив 25 000 грн і був сплачений одразу, до податкової знижки за 2025 рік можна включити витрати лише за період дії договору у цьому році.

У цьому випадку договір діяв 5 місяців (серпень–грудень):

для платника податку: 4240 грн × 5 місяців = 21 200 грн — це максимальна сума, яку можна заявити до знижки;

для члена сім’ї першого ступеня споріднення за аналогічних умов: 21 200 грн × 50% = 10 600 грн.

