Пенсия под угрозой: какие периоды не учитывает Пенсионный фонд при начислении

Чаще всего из страхового стажа не засчитываются периоды, когда не платили единый социальный взнос или ошибки в документах.

Даже продолжительный трудовой стаж не всегда гарантирует назначение пенсии. Пенсионный фонд может не засчитать отдельные периоды работы, если они не подтверждены документально или за них не уплачивались страховые взносы.

При определении права на пенсию учитывается не весь трудовой путь. Как поясняют в ПФУ, в страховой стаж включаются исключительно те месяцы и годы, за которые фактически уплачен единый социальный взнос и которые имеют надлежащее документальное подтверждение.

Какие периоды не входят в страховой стаж

Пенсионный фонд засчитывает только подтверждённый страховой стаж. Из-за этого часть лет может быть утрачена, а в отдельных случаях человек вообще не набирает минимально необходимый стаж для выхода на пенсию.

Наиболее распространённой причиной является неофициальная занятость. Если трудовые отношения не были оформлены надлежащим образом или работодатель не уплачивал ЕСВ, такой период в стаж не включается.

В случае частичной уплаты взноса месяц засчитывается пропорционально уплаченной сумме. Если же взносы не уплачивались вовсе, этот период полностью исключается из стажа.

Кроме того, проблемы с учётом стажа могут возникать из-за:

отсутствия записей или ошибок в трудовой книжке;

неправильных дат, отсутствия печатей или неточных формулировок;

обучения в учреждениях высшего образования до 2004 года, если оно не подтверждено трудовыми документами.

Засчитывается ли работа по гражданско-правовым договорам

В ПФУ отдельно обращают внимание на работу по гражданско-правовым договорам, особенно в период до 2016 года. Во многих случаях по таким договорам ЕСВ не уплачивался, поэтому соответствующие месяцы не включаются в страховой стаж.

Также следует учитывать, что годы работы за границей могут не засчитать, если между Украиной и соответствующим государством не заключено соглашение о взаимном признании страхового стажа.

В то же время законодательство предусматривает возможность зачёта отдельных периодов даже без фактической уплаты взносов. К ним, в частности, относятся военная служба и мобилизация, отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет, а также периоды простоя — при условии уплаты работодателем минимального страхового взноса.

В ПФУ советуют заранее проверять данные о своём страховом стаже и, при необходимости, подтверждать спорные периоды документами или через суд, чтобы избежать утраты лет работы при оформлении пенсии.

