  1. В Украине

Пенсия под угрозой: какие периоды не учитывает Пенсионный фонд при начислении

22:54, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чаще всего из страхового стажа не засчитываются периоды, когда не платили единый социальный взнос или ошибки в документах.
Пенсия под угрозой: какие периоды не учитывает Пенсионный фонд при начислении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Даже продолжительный трудовой стаж не всегда гарантирует назначение пенсии. Пенсионный фонд может не засчитать отдельные периоды работы, если они не подтверждены документально или за них не уплачивались страховые взносы.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

При определении права на пенсию учитывается не весь трудовой путь. Как поясняют в ПФУ, в страховой стаж включаются исключительно те месяцы и годы, за которые фактически уплачен единый социальный взнос и которые имеют надлежащее документальное подтверждение.

Какие периоды не входят в страховой стаж

Пенсионный фонд засчитывает только подтверждённый страховой стаж. Из-за этого часть лет может быть утрачена, а в отдельных случаях человек вообще не набирает минимально необходимый стаж для выхода на пенсию.

Наиболее распространённой причиной является неофициальная занятость. Если трудовые отношения не были оформлены надлежащим образом или работодатель не уплачивал ЕСВ, такой период в стаж не включается.

В случае частичной уплаты взноса месяц засчитывается пропорционально уплаченной сумме. Если же взносы не уплачивались вовсе, этот период полностью исключается из стажа.

Кроме того, проблемы с учётом стажа могут возникать из-за:

  • отсутствия записей или ошибок в трудовой книжке;
  • неправильных дат, отсутствия печатей или неточных формулировок;
  • обучения в учреждениях высшего образования до 2004 года, если оно не подтверждено трудовыми документами.

Засчитывается ли работа по гражданско-правовым договорам

В ПФУ отдельно обращают внимание на работу по гражданско-правовым договорам, особенно в период до 2016 года. Во многих случаях по таким договорам ЕСВ не уплачивался, поэтому соответствующие месяцы не включаются в страховой стаж.

Также следует учитывать, что годы работы за границей могут не засчитать, если между Украиной и соответствующим государством не заключено соглашение о взаимном признании страхового стажа.

В то же время законодательство предусматривает возможность зачёта отдельных периодов даже без фактической уплаты взносов. К ним, в частности, относятся военная служба и мобилизация, отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет, а также периоды простоя — при условии уплаты работодателем минимального страхового взноса.

В ПФУ советуют заранее проверять данные о своём страховом стаже и, при необходимости, подтверждать спорные периоды документами или через суд, чтобы избежать утраты лет работы при оформлении пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]