Когда новое агропредприятие имеет право перейти на единый налог 4 группы — условия

Новосозданные компании могут выбрать 4 группу только после первого полного года деятельности.

Новообразованные сельскохозяйственные предприятия не могут сразу после регистрации выбрать упрощенную систему налогообложения в виде единого налога 4 группы. Такое право они получают только с года, следующего за годом государственной регистрации. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Тернопольской области.

Ключевое условие — 75% аграрного дохода

В соответствии с подпунктом 291.4.7 пункта 291.4 статьи 291 НКУ, юридические лица — сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть плательщиками единого налога IV группы только при условии, что доля дохода от сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год составляет не менее 75%.

Именно это требование фактически делает невозможным переход на 4 группу в год создания предприятия.

Какой период считается «предыдущим годом» для новосозданных компаний

В то же время Налоговый кодекс учитывает специфику новых субъектов хозяйствования. Согласно абзацу второму пункта 294.2 статьи 294 НКУ, для новообразованных сельскохозяйственных товаропроизводителей — юридических лиц предыдущим налоговым (отчетным) годом считается период с даты государственной регистрации до 31 декабря того же года.

Однако этого периода недостаточно для полноценного применения IV группы, поскольку она предусматривает оценку деятельности за завершенный налоговый год.

Что это означает на практике

Таким образом, в первый год своей деятельности новообразованное сельскохозяйственное предприятие должно работать:

на общей системе налогообложения, или

на иной разрешенной системе, предусмотренной законодательством.

Подать документы для перехода на единый налог 4 группы такое предприятие может только на следующий календарный год при условии, что за первый год деятельности будет соблюден критерий в 75% дохода от сельскохозяйственного производства.

