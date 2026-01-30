Коли нове агропідприємство має право перейти на єдиний податок 4 групи — умови

Новостворені компанії можуть обрати 4 групу лише після першого повного року діяльності.

Новоутворені сільськогосподарські підприємства не можуть одразу після реєстрації обрати спрощену систему оподаткування у вигляді єдиного податку 4 групи. Таке право вони отримують лише з року, що настає після року державної реєстрації. Про це нагадує Головне управління ДПС у Тернопільській області.

Ключова умова — 75% аграрного доходу

Відповідно до підпункту 291.4.7 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, юридичні особи — сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками єдиного податку IV групи лише за умови, що частка доходу від сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік становить не менше 75%.

Саме ця вимога фактично унеможливлює перехід на 4 групу в рік створення підприємства.

Який період вважається «попереднім роком» для новостворених компаній

Водночас Податковий кодекс враховує специфіку нових суб’єктів господарювання. Згідно з абзацом другим пункту 294.2 статті 294 ПКУ, для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників — юридичних осіб попереднім податковим (звітним) роком вважається період з дати державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Однак цього періоду недостатньо для повноцінного застосування IV групи, оскільки вона передбачає оцінку діяльності за завершений податковий рік.

Що це означає на практиці

Таким чином, у перший рік своєї діяльності новостворене сільськогосподарське підприємство повинно працювати:

на загальній системі оподаткування, або

на іншій дозволеній системі, передбаченій законодавством.

Подати документи для переходу на єдиний податок 4 групи таке підприємство може лише на наступний календарний рік, за умови, що за перший рік діяльності буде дотримано критерій у 75% доходу від сільськогосподарського виробництва.

