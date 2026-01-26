В пунктах обогрева ГСЧС в Киеве можно оставить запрос на питание — Игорь Клименко
В пунктах обогрева Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве можно оставить запрос на питание. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«Совместно с World Central Kitchen и Обществом Красного Креста Украины спасатели ГСЧС организовали горячее питание возле определенных пунктов обогрева.
Только за вчера на 57 локациях горячие обеды получили более 6 400 киевлян. Сегодня запланировано приготовление еще более чем 6 500 порций», — сказал он.
Клименко добавил, что если человеку нужна помощь, в пунктах обогрева ГСЧС можно оставить запрос на питание и узнать адреса и время выдачи еды.
Также там всегда можно согреться горячим чаем, а по запросу получить кипяток для собственных нужд.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.