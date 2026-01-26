В пунктах обогрева ГСЧС в Киеве можно оставить запрос на питание — Игорь Клименко

Также в пунктах обогрева можно согреться горячим чаем, а также по запросу получить кипяток для собственных нужд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пунктах обогрева Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве можно оставить запрос на питание. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Совместно с World Central Kitchen и Обществом Красного Креста Украины спасатели ГСЧС организовали горячее питание возле определенных пунктов обогрева.

Только за вчера на 57 локациях горячие обеды получили более 6 400 киевлян. Сегодня запланировано приготовление еще более чем 6 500 порций», — сказал он.

Клименко добавил, что если человеку нужна помощь, в пунктах обогрева ГСЧС можно оставить запрос на питание и узнать адреса и время выдачи еды.

Также там всегда можно согреться горячим чаем, а по запросу получить кипяток для собственных нужд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.