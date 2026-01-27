  1. В Украине

Шмыгаль пояснил, как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ

08:24, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Денис Шмыгаль сообщил, что разработаны конкретные шаги по замещению генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.
Шмыгаль пояснил, как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что главной задачей Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве является восстановление теплоснабжения и электроснабжения. Для этого генерацию поврежденных ТЭЦ заменят распределенными источниками.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Разработали конкретные шаги, как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери», — сказал он.

Министр добавил, что состоялся разговор с представителями бизнеса региона. Он отметил, что уже в ближайшее время ожидает получения дополнительных мегаватт мощности от генерации бизнеса.

Шмыгаль также сообщил, что за прошлую неделю было получено 31 тонну грузов — в частности, генераторов, трансформаторов и другого оборудования от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. Он добавил, что вскоре должна прибыть крупная партия генераторов из Литвы и ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Киев Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]