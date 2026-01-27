Шмыгаль пояснил, как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ

Денис Шмыгаль сообщил, что разработаны конкретные шаги по замещению генерации поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что главной задачей Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве является восстановление теплоснабжения и электроснабжения. Для этого генерацию поврежденных ТЭЦ заменят распределенными источниками.

«Разработали конкретные шаги, как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери», — сказал он.

Министр добавил, что состоялся разговор с представителями бизнеса региона. Он отметил, что уже в ближайшее время ожидает получения дополнительных мегаватт мощности от генерации бизнеса.

Шмыгаль также сообщил, что за прошлую неделю было получено 31 тонну грузов — в частности, генераторов, трансформаторов и другого оборудования от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. Он добавил, что вскоре должна прибыть крупная партия генераторов из Литвы и ЕС.

