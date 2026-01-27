Шмигаль пояснив, як Київ відновлюватиме тепло і світло після атак на ТЕЦ

Денис Шмигаль повідомив, що розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що головним завданням Штабу з ліквідації НС у Києві є відновлення тепла та електропостачання. Для цього генерацію пошкоджених ТЕЦ замінять розподіленими джерелами.

«Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати», - сказав він.

Міністр додав, що відбулася розмова з представниками бізнесу регіону. Він зауважив, що вже найближчим часом очікує на отримання додаткових мегаватів потужності від генерації бізнесу.

Шмигаля також повідомив, що за минулий тиждень було отримано 31 тонну вантажів - зокрема, генераторів, трансформаторів та іншого обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії. Він додав, що скоро має прибути велика партія генераторів від Литви та ЄС.

