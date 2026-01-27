Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за непогоды

Самую сложную ситуацию фиксируют в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередачи.

«Укрзализныця» предупредила граждан о задержках ряда поездов из-за осложнения погодных условий. В настоящее время самая сложная ситуация — в Одесской области. Об этом говорится в сообщении УЗ.

Железнодорожники обнаружили как минимум 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередачи, а также устройства связи и сигнализации. Из-за этого были выведены резервные тепловозы, а на 10 перегонах движение перевели на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда № 127/128 Запорожье — Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Самую сложную ситуацию фиксируют в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередачи — с этим уже работает спецтехника.

В УЗ добавили, что информация о задержках поездов обновляется на сайте uz-vezemo, в настоящее время наибольшее отставание от графика имеют рейсы:

38 Одесса — Ужгород +7:50

78 Одесса — Ковель +6:00

166 Одесса — Черновцы +5:55

12 Одесса — Львов +5:38

106 Одесса — Киев +5:07

6258 Одесса — Вапнярка +6:59

Несмотря на это, все поезда «Укрзализныци» продолжают движение.

