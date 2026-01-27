  1. В Украине

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за непогоды

08:48, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Самую сложную ситуацию фиксируют в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередачи.
Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за непогоды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» предупредила граждан о задержках ряда поездов из-за осложнения погодных условий. В настоящее время самая сложная ситуация — в Одесской области. Об этом говорится в сообщении УЗ.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Железнодорожники обнаружили как минимум 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередачи, а также устройства связи и сигнализации. Из-за этого были выведены резервные тепловозы, а на 10 перегонах движение перевели на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда № 127/128 Запорожье — Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона.

Самую сложную ситуацию фиксируют в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередачи — с этим уже работает спецтехника.

В УЗ добавили, что информация о задержках поездов обновляется на сайте uz-vezemo, в настоящее время наибольшее отставание от графика имеют рейсы:

38 Одесса — Ужгород +7:50

78 Одесса — Ковель +6:00

166 Одесса — Черновцы +5:55

12 Одесса — Львов +5:38

106 Одесса — Киев +5:07

6258 Одесса — Вапнярка +6:59

Несмотря на это, все поезда «Укрзализныци» продолжают движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]