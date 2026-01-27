Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через негоду
«Укрзалізниця» попередила громадян про затримки низки потягів через ускладнення погодних умов. Наразі найскладніша ситуація — на Одещині. Про це ідеться у повідомленні УЗ.
Залізничники виявили щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач і пристрої зв’язку та сигналізації. Через це вивели резервні теплотяги й на 10 перегонах рух перевели на телефонний звʼязок.
Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда № 127/128 Запоріжжя — Львів, проте минулося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.
Найскладнішу ситуацію фіксують на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач — із цим вже працює спецтехніка.
В УЗ додали, що інформація про затримки поїздів оновлюється на сайті uz-vezemo, наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:
38 Одеса — Ужгород +7:50
78 Одеса — Ковель +6:00
166 Одеса — Чернівці +5:55
12 Одеса — Львів +5:38
106 Одеса — Київ +5:07
6258 Одеса — Вапнярка +6:59
Попри це, усі поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух.
