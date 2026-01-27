Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через негоду

Найскладнішу ситуацію фіксують на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрзалізниця» попередила громадян про затримки низки потягів через ускладнення погодних умов. Наразі найскладніша ситуація — на Одещині. Про це ідеться у повідомленні УЗ.

Залізничники виявили щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач і пристрої зв’язку та сигналізації. Через це вивели резервні теплотяги й на 10 перегонах рух перевели на телефонний звʼязок.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда № 127/128 Запоріжжя — Львів, проте минулося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Найскладнішу ситуацію фіксують на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач — із цим вже працює спецтехніка.

В УЗ додали, що інформація про затримки поїздів оновлюється на сайті uz-vezemo, наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

38 Одеса — Ужгород +7:50

78 Одеса — Ковель +6:00

166 Одеса — Чернівці +5:55

12 Одеса — Львів +5:38

106 Одеса — Київ +5:07

6258 Одеса — Вапнярка +6:59

Попри це, усі поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.