  1. В Україні

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через негоду

08:48, 27 січня 2026
Найскладнішу ситуацію фіксують на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач.
«Укрзалізниця» попередила громадян про затримки низки потягів через ускладнення погодних умов. Наразі найскладніша ситуація — на Одещині. Про це ідеться у повідомленні УЗ.

Залізничники виявили щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач і пристрої зв’язку та сигналізації. Через це вивели резервні теплотяги й на 10 перегонах рух перевели на телефонний звʼязок.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда № 127/128 Запоріжжя — Львів, проте минулося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Найскладнішу ситуацію фіксують на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач — із цим вже працює спецтехніка.

В УЗ додали, що інформація про затримки поїздів оновлюється на сайті uz-vezemo, наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

38 Одеса — Ужгород +7:50

78 Одеса — Ковель +6:00

166 Одеса — Чернівці +5:55

12 Одеса — Львів +5:38

106 Одеса — Київ +5:07

6258 Одеса — Вапнярка +6:59

Попри це, усі поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух.

