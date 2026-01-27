Запирала в туалете и желала смерти: в Киеве мать подозревают в пытках сына

В Киеве матери сообщили о подозрении в пытках 9-летнего сына — прокуратура.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице правоохранители сообщили о подозрении 36-летней женщине, которую подозревают в систематических пытках и совершении домашнего насилия в отношении собственного ребенка. Об этом проинформировала Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, киевлянка в течение 2024–2025 годов систематически издевалась над своим 9-летним сыном. В частности, женщина запирала ребенка на ночь в туалете квартиры, иногда без одежды, ограничивала его движения, а также применяла физическое и психологическое насилие.

Правоохранители отмечают, что мать использовала страх и голод ребенка как средство давления, унижала мальчика и высказывала в его адрес угрозы.

«Используя страх ребенка и чувство голода, мать заставила мальчика съесть зачерствевший кусок хлеба, дав ему на это одну минуту времени. Мальчик не успел съесть хлеб, поэтому мать кухонным ножом сделала порезы на голове ребенка.

Ребенка постоянно били руками, ногами и всем, что было под рукой у матери. Женщина оскорбляла мальчика и словами, желая ему смерти», — говорится в сообщении.

Факт издевательств стал известен после того, как в учебном заведении обратили внимание на телесные повреждения у ребенка и сообщили соответствующие службы.

«Пытки ребенка продолжались до тех пор, пока мать, с целью наказания ребенка, не зажала руку сына дверью, после чего закрыла их. Травмированную руку увидели в школе», — говорят в прокуратуре.

Сейчас мальчика изъяли из семьи. В настоящее время он находится в детском доме семейного типа и получает необходимую помощь.

Действия женщины квалифицированы по статьям о пытках и психологическом насилии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.