  1. В Украине

Запирала в туалете и желала смерти: в Киеве мать подозревают в пытках сына

13:35, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве матери сообщили о подозрении в пытках 9-летнего сына — прокуратура.
Запирала в туалете и желала смерти: в Киеве мать подозревают в пытках сына
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице правоохранители сообщили о подозрении 36-летней женщине, которую подозревают в систематических пытках и совершении домашнего насилия в отношении собственного ребенка. Об этом проинформировала Киевская городская прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, киевлянка в течение 2024–2025 годов систематически издевалась над своим 9-летним сыном. В частности, женщина запирала ребенка на ночь в туалете квартиры, иногда без одежды, ограничивала его движения, а также применяла физическое и психологическое насилие.

Правоохранители отмечают, что мать использовала страх и голод ребенка как средство давления, унижала мальчика и высказывала в его адрес угрозы.

«Используя страх ребенка и чувство голода, мать заставила мальчика съесть зачерствевший кусок хлеба, дав ему на это одну минуту времени. Мальчик не успел съесть хлеб, поэтому мать кухонным ножом сделала порезы на голове ребенка.

Ребенка постоянно били руками, ногами и всем, что было под рукой у матери. Женщина оскорбляла мальчика и словами, желая ему смерти», — говорится в сообщении.

Факт издевательств стал известен после того, как в учебном заведении обратили внимание на телесные повреждения у ребенка и сообщили соответствующие службы.

«Пытки ребенка продолжались до тех пор, пока мать, с целью наказания ребенка, не зажала руку сына дверью, после чего закрыла их. Травмированную руку увидели в школе», — говорят в прокуратуре.

Сейчас мальчика изъяли из семьи. В настоящее время он находится в детском доме семейного типа и получает необходимую помощь.

Действия женщины квалифицированы по статьям о пытках и психологическом насилии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]