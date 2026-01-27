Замикала в туалеті та бажала смерті: у Києві матір підозрюють у катуванні сина

У Києві матері повідомили про підозру в катуванні 9-річного сина — прокуратура.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 36-річній жінці, яку підозрюють у систематичному катуванні та вчиненні домашнього насильства щодо власної дитини. Про це поінформувала Київська міська прокуратура.

За даними слідства, киянка впродовж 2024–2025 років систематично знущалася зі свого 9-річного сина. Зокрема, жінка замикала дитину на ніч у туалеті квартири, інколи без одягу, обмежувала його рухи, а також застосовувала фізичне та психологічне насильство.

Правоохоронці зазначають, що мати використовувала страх і голод дитини як засіб тиску, принижувала хлопчика та висловлювала на його адресу погрози.

«Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, давши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини.

Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті», - сказано у повідомленні.

Факт знущань став відомим після того, як у навчальному закладі звернули увагу на тілесні ушкодження у дитини та повідомили відповідні служби.

«Катування дитини продовжувалось поки матір, з метою покарання дитини, не вставила руку сина у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі», - кажуть у прокуратурі.

Зараз хлопчика вилучили з сім’ї. Наразі він перебуває у дитячому будинку сімейного типу та отримує необхідну допомогу.

Дії жінки кваліфіковано за статтями про катування та психологічне насильство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.