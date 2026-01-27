  1. В Україні

Замикала в туалеті та бажала смерті: у Києві матір підозрюють у катуванні сина

13:35, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві матері повідомили про підозру в катуванні 9-річного сина — прокуратура.
Замикала в туалеті та бажала смерті: у Києві матір підозрюють у катуванні сина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 36-річній жінці, яку підозрюють у систематичному катуванні та вчиненні домашнього насильства щодо власної дитини. Про це поінформувала Київська міська прокуратура.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, киянка впродовж 2024–2025 років систематично знущалася зі свого 9-річного сина. Зокрема, жінка замикала дитину на ніч у туалеті квартири, інколи без одягу, обмежувала його рухи, а також застосовувала фізичне та психологічне насильство.

Правоохоронці зазначають, що мати використовувала страх і голод дитини як засіб тиску, принижувала хлопчика та висловлювала на його адресу погрози.

«Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, давши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини.

Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті», - сказано у повідомленні.

 Факт знущань став відомим після того, як у навчальному закладі звернули увагу на тілесні ушкодження у дитини та повідомили відповідні служби.

«Катування дитини продовжувалось поки матір, з метою покарання дитини, не вставила руку сина у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі», - кажуть у прокуратурі.

Зараз хлопчика вилучили з сім’ї. Наразі він перебуває у дитячому будинку сімейного типу та отримує необхідну допомогу.

Дії жінки кваліфіковано за статтями про катування та психологічне насильство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]