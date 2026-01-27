Теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open
Во вторник, 27 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 12 WTA) в матче 1/4 финала Australian Open-2026 обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф из США.
Матч длился всего 59 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2.
31-летняя Свитолина в 13-й раз в карьере выступает на Australian Open и после этой победы установила свое лучшее достижение в Мельбурне.
До сегодняшнего успеха лучшими результатами украинки на Australian Open были выходы в четвертьфинал (2018, 2019, 2025).
В полуфинале турнира Элина сыграет против нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Арины Соболенко (№ 1 WTA).
