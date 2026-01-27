Теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.

Фото: EPA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 27 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 12 WTA) в матче 1/4 финала Australian Open-2026 обыграла третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

Матч длился всего 59 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2.

31-летняя Свитолина в 13-й раз в карьере выступает на Australian Open и после этой победы установила свое лучшее достижение в Мельбурне.

До сегодняшнего успеха лучшими результатами украинки на Australian Open были выходы в четвертьфинал (2018, 2019, 2025).

В полуфинале турнира Элина сыграет против нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Арины Соболенко (№ 1 WTA).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.