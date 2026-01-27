Тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал Australian Open
У вівторок, 27 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) у матчі в 1/4 фіналу Australian Open-2026 обіграла третю ракетку світу Кокко Гауфф зі США.
Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.
31-річна Світоліна в 13-й раз у кар'єрі виступає на Australian Open і після цієї перемоги встановила своє найкраще досягнення в Мельбурні.
Найкращими показниками для українки на Australian Open до сьогоднішньої перемоги були чвертьфінали (2018, 2019, 2025).
У півфіналі турніру Еліна зіграє проти нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (№1 WTA).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.