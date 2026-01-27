  1. В Україні
  2. / Спорт

Тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал Australian Open

15:57, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Australian Open.
Тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал Australian Open
Фото: EPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 27 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) у матчі в 1/4 фіналу Australian Open-2026 обіграла третю ракетку світу Кокко Гауфф зі США.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

31-річна Світоліна в 13-й раз у кар'єрі виступає на Australian Open і після цієї перемоги встановила своє найкраще досягнення в Мельбурні.

Найкращими показниками для українки на Australian Open до сьогоднішньої перемоги були чвертьфінали (2018, 2019, 2025).

У півфіналі турніру Еліна зіграє проти нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (№1 WTA).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]