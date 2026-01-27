Тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал Australian Open

Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Australian Open.

У вівторок, 27 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) у матчі в 1/4 фіналу Australian Open-2026 обіграла третю ракетку світу Кокко Гауфф зі США.

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

31-річна Світоліна в 13-й раз у кар'єрі виступає на Australian Open і після цієї перемоги встановила своє найкраще досягнення в Мельбурні.

Найкращими показниками для українки на Australian Open до сьогоднішньої перемоги були чвертьфінали (2018, 2019, 2025).

У півфіналі турніру Еліна зіграє проти нейтральної тенісистки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (№1 WTA).

