В Запорожье подросток открыл стрельбу и ранил себя: подробности
13:03, 27 января 2026
Парень открыл огонь из огнестрельного оружия во дворе многоквартирного дома.
фото: полиция
В Запорожье выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой несовершеннолетний получил ранения, рассказали в полиции.
По предварительным данным, парень 2010 года рождения во дворе многоквартирного дома произвел несколько выстрелов в воздух из огнестрельного оружия. Во время падения по собственной неосторожности он ранил себя еще одним выстрелом. Его госпитализировали.
Полиция устанавливает все подробности инцидента и происхождение оружия.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении его в Единый реестр досудебных расследований.
