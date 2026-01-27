В Запорожье подросток открыл стрельбу и ранил себя: подробности

Парень открыл огонь из огнестрельного оружия во дворе многоквартирного дома.

фото: полиция

В Запорожье выясняют обстоятельства стрельбы, в результате которой несовершеннолетний получил ранения, рассказали в полиции.

По предварительным данным, парень 2010 года рождения во дворе многоквартирного дома произвел несколько выстрелов в воздух из огнестрельного оружия. Во время падения по собственной неосторожности он ранил себя еще одним выстрелом. Его госпитализировали.

Полиция устанавливает все подробности инцидента и происхождение оружия.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении его в Единый реестр досудебных расследований.

