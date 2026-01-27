У Запоріжжі підліток відкрив стрілянину і поранив себе: подробиці

Хлопець відкрив вогонь з вогнепальної зброї на подвірʼї багатоквартирного будинку.

У Запоріжжі з’ясовують обставини стрілянини, внаслідок якої неповнолітній отримав поранення, розповіли у поліції.

За попередніми даними, хлопець 2010 року народження на подвір’ї багатоквартирного будинку здійснив кілька пострілів у повітря з вогнепальної зброї. Під час падіння через власну необережність він поранив себе ще одним пострілом. Його госпіталізували.

Поліція встановлює всі деталі інциденту та походження зброї.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення її до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

