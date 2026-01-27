  1. В Украине

В Одесской области разоблачили дельцов, которые организовали 27 нелегальных игорных заведений

23:12, 27 января 2026
Незаконные заведения работали без лицензий и без уплаты налогов.
В Одесской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении соорганизатора, двух менеджеров и трех администраторов сети нелегальных игорных заведений. Фигурантам инкриминируют обеспечение работы сети нелегальных игорных заведений и легализацию 14,2 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Установлено, что подозреваемые принимали ставки от посетителей, предоставляли доступ к игровым системам, помогали с авторизацией и выбором игр. Также они вели учет игроков и информировали клиентов о бонусных программах и акциях.

Незаконные заведения работали без лицензий и без уплаты налогов. Попасть в помещения могли только проверенные клиенты — по предварительному телефонному звонку. Работу 27 незаконных игорных залов организовали двое фигурантов. Они привлекли к противоправной деятельности молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которая принимала ставки, сопровождала клиентов и фактически обеспечивала проведение азартных игр.

Кроме того, подозреваемые наладили взаимодействие с представителями игровых платежных систем. В обмен на перечисление средств они получали доступ к азартным играм и виртуальным активам. За время незаконной деятельности игорных залов фигуранты успели легализовать 14,2 млн грн.

Во время обысков в игорных заведениях детективы БЭБ изъяли наличные средства, мобильные телефоны, черновую документацию и компьютерную технику. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 33 млн грн. С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству, на изъятое имущество наложен арест.

Шести лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

бюро экономической безопасности





